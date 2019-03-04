Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"

КИЇВ. 5 березня. УНН. Виступаючи перед журналістами після зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, глава болгарського уряду Бойко Борісов заявив, що метою його країни є збереження існуючих зараз поставок газу, повідомляє видання Dnes. Він згадав про долю проекту “Південний потік”, який був заблокований за рішенням Єврокомісії, передає УНН.