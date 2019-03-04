Болгарский премьер назвал предателями противников "Турецкого потока"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, глава болгарского правительства Бойко Борисов заявил, что целью его страны является сохранение существующих сейчас поставок газа, сообщает издание Dnes. Он вспомнил о судьбе проекта “Южный поток”, который был заблокирован по решению Еврокомиссии, передает УНН.
По словам Борисова, люди, которые не хотят создания газотранспортного хаба на территории страны, являются по сути предателями. “Она хотят, чтобы наши инвестиции были закопаны в землю, а мы хотим создания максимально прозрачного хаба”, — сказал болгарский премьер.
“Если в Турции газ закончится, то наши трубы окажутся пустыми. И что нам тогда делать?”, — обратился Борисов к оппонентам проекта трубопровода.
Также Борисов коснулся вопроса нынешних отношений между Россией и Западом. По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров, поскольку возможный военный конфликт “будет иметь пагубные последствия для всего мира”.
“Есть те, кто используют приезд Медведева для того, чтобы задать вопрос о будущем Болгарии: Россия или НАТО. А я хочу, чтобы Черное море было зоной дружбы и туризма”, — сказал Борисов.
Напоминаем, Медведев назвал условие транзита газа через Украину.