Сейм Польщі ратифікував будівництво Baltic Pipe

Документ був підписаний 11 грудня минулого року в Катовіце. За закон проголосували 428 депутатів, один проголосував проти, двоє утрималися.

Підписана в грудні угода є елементом правової бази для створення газопроводу, який будується між Данією і Польщею по дну Балтійського моря. За словами депутата від партії "Право і справедливість" Мацея Малецького, газопровід Baltic Pipe є важливою віхою на шляху до повного суверенітету Польщі в газовій галузі.



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"Газопровід Baltic Pipe стане нашим другим вікном у світ по терміналу в Свіноуйсьце. Він дозволить щорічно постачати до Польщі 10 млрд кубометрів газу з родовищ у Північному морі. Завдяки цьому Польща ніколи не виявиться в залежності від "Газпрому" і Росії", - зазначив депутат .

Будівництво підводної ділянки Baltic Pipe має розпочатися в 2020 році і завершитися через два роки. Передбачається, що з 1 жовтня 2022 року газопровід буде введений в експлуатацію.