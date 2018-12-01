Польша и Дания договорились о газопроводе в Балтийском море
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Правительства Польши и Дании договорились о газопроводе Baltic Pipe длиной 900 километров и мощностью до десяти миллиардов кубометров газа в год, что должен начать поставки норвежского газа в Польшу в 2022 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.com.
Польша и Дания в пятницу, 30 ноября, согласовали проложить газопровод по дну Балтийского моря для поставок норвежского газа. Согласно плану, газопровод Baltic Pipe длиной 900 километров должен начать прокачьку газа в Польшу в 2022 году, когда заканчивается контракт Варшавы с российским "Газпромом".
"Сегодня нам удалось сделать квантовый скачок в сторону безопасности и независимости польского энергетического сектора. Было принято инвестиционное решение о создании стратегического газопровода Baltic Pipe, который позволит импортировать газ из норвежского шельфа через Данию", - заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter.
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Польский газовый оператор GAZ-SYSTEM SA и датский Danish Energinet SOV объявили, что они разработали соглашение по газопроводу, которое предусматривает его введение в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. Мощность газопровода должна составлять до десяти миллиардов кубических метров газа в год. Проект имеет финансовую поддержку ЕС на сумму 51,4 миллиона евро из Европейского механизма подключения (CEF). Общие затраты на строительство газопровода не раскрываются.
Ранее Польша подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа с США, стремясь ослабить зависимость от российского газа в условиях напряженности с Москвой. Кроме того, Польша рассматривает возможность импорта голубого топлива из Норвегии и Катара.