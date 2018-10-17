Польща підписала 20-річний контракт на поставки газу зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Нафтогазова компанія Польщі PGNiG підписала контракт з американською компанією Venture Global LNG на поставки до Польщі 2 млн тонн на рік скрапленого природного газу. Про це повідомили в польській компанії, передає УНН.
Польська компанія після укладеної у червні угоди підписала контракти на 20 років з двома дочірніми компаніями Venture Global LNG - Venture Global Calcasieu Pass, LLC та Venture Global Plaquemines LNG, LLC.
Як зазначається, нові контракти передбачають в цілому поставки 2 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік. Це близько 25 вантажів у рік.
"Протягом 20 років PGNiG купуватиме від кожної з компаній 1 млн тонн СПГ щорічно на основі FOB (вільного борту)", - сказано у повідомленні.
Тобто продавець постачатиме СПГ на танкерному судні до завантажувального порту, і покупець зможе вільно розпоряджатися вантажем, зокрема вирішувати питання про його призначення. Газ призначатиметься для внутрішніх споживачів або для продажу.
Як повідомляв УНН, польська нафтогазова компанія (PGNiG) веде переговори щодо нових контрактів на постачання газу в Україну.