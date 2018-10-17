Польща підписала 20-річний контракт на поставки газу зі США

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Нафтогазова компанія Польщі PGNiG підписала контракт з американською компанією Venture Global LNG на поставки до Польщі 2 млн тонн на рік скрапленого природного газу. Про це повідомили в польській компанії, передає УНН.