Польша планирует через три года стать независимой от российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок газа из РФ. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимський, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
По словам представителя польского правительства, контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Наимський заявил, что Польша его не продлит.
Однако, по словам Наимського, в страны появятся новые возможности, связанные с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe - газопровода, который соединит залежи Северного моря через Данию и Балтийское море с Польшей.
Кроме того, диверсификации поставок голубого топлива должна также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.
Как сообщал УНН, Польша уменьшит объем поставок нефти от России.
Ранее сообщалось, что Польша подписала 20-летний контракт на поставку сжиженного газа из США.