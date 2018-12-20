Польща підписала 20-річний контракт на поставку скрапленого газу зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала 20-річний контракт на поставку скрапленого газу з США до Польщі. Церемонія підписання угоди відбулася у Варшаві за участю представників польської та американської влади та посла США в Польщі Джорджет Мосбахер, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський сказав, що паралельно продовжується розширення газового терміналу у Свіноусті (Свіноуйсьце), куди потраплятиме американський газ.
"У нас є чергова угода з американським постачальником, яку ми реалізуватимемо протягом 20-ти років. Угода є доповненням до того, що ми робимо в Польщі з метою розбудови інфраструктури. Розбудова терміналу в Свіноусті - це наш стратегічний проект, його перший етап закінчуємо в 2021 році, другий етап у 2023 році", - повідомив Наїмський.
Згідно з угодою, польська нафтогазова компанія буде купувати від американців майже 2 млн тонн СПГ щорічно протягом 20 років. Постачання здійснюватиметься з 2023 року.
Нагадаємо, Польща підписала 24-річний контракт на постачання газу зі США у листопаді.