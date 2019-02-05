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Польща планує через три роки стати незалежною від російського газу

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Наприкінці 2022 року Польща стане остаточно незалежною від постачань газу з РФ. Про це повідомив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

За словами представника польського уряду, контракт з російським "Газпромом" на постачання газу закінчиться наприкінці 2022 року. Наімський заявив, що Польща його не продовжить.

Натомість, за словами Наімського, у країни з’являться нові можливості, які пов’язані з завершенням восени цього року інвестиції Baltic Pipe - газопроводу, який з’єднає поклади Північного моря через Данію та Балтійське море із Польщею.

Крім того, диверсифікації постачань блакитного палива мають також сприяти наступні контракти на придбання скрапленого природного газу із Сполучених Штатів та Катару.

Як повідомляв УНН, Польща зменшить об’єм постачань нафти від Росії.

Раніше повідомлялося, що Польща підписала 20-річний контракт на поставку скрапленого газу зі США.

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