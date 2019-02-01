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Польща зменшить постачання нафти від Росії

Польща зменшить постачання нафти від Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Польща зменшить нафтовий об’єм постачань нафти від російської компанії "Роснєфть", приблизно на 30%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

"Згідно із підписаним контрактом, поставки на плоцький нафтопереробний завод складуть від 5,4 до 6,5 млн тонн сировини на рік. Постачання здійснюватимуть у період від 1 лютого 2019 року до 31 січня 2021 року. Дотепер PKN Orlen мав договір на постачання від 6 млн до 8,4 млн тонн нафти на рік, імпортованої з Росії від 1 лютого 2016 року до 31 січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Польський нафтовий концерн зауважує, що ще у 2012-2013 роках частка нафти REBCO, тобто здебільшого російської, у виробництві НПЗ Orlen становила приблизно 95%.

За словами PKN Orlen, у межах спотових угод, останнім часом були підписані контракти на сировину зі Сполучених Штатів, Анголи, Нігерії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляв УНН, уряди Польщі та Данії домовилися про газопровід  Baltic Pipe довжиною 900 кілометрів та потужністю до десяти мільярдів кубометрів газу на рік, що має почати постачання норвезького газу до Польщі у 2022 році.

Нагадаємо, польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала 20-річний контракт на поставку скрапленого газу з США до Польщі.

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