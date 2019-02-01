Польша сократит поставки нефти от России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Польша уменьшит нефтяной объем поставок нефти от российской компании "Роснефть", примерно на 30%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Согласно подписанному контракту, поставки на плоцкий нефтеперерабатывающий завод составят от 5,4 до 6,5 млн тонн сырья в год. Поставки будут осуществлять в период с 1 февраля 2019 по 31 января 2021 года. До сих пор PKN Orlen имел договор на поставку от 6 млн до 8,4 млн тонн нефти в год, импортируемой из России от 1 февраля 2016 до 31 января 2019 года", - говорится в сообщении.
Польский нефтяной концерн отмечает, что еще в 2012-2013 годах доля нефти REBCO, то есть в основном российский, в производстве НПЗ Orlen составляла примерно 95%.
По словам PKN Orlen, в рамках спотовых сделок, в последнее время были подписаны контракты на сырье из США, Анголы, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщал УНН, правительства Польши и Дании договорились о газопроводе Baltic Pipe длиной 900 километров и мощностью до десяти миллиардов кубометров газа в год, что должно начать поставки норвежского газа в Польшу в 2022 году.
Напомним, польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала 20-летний контракт на поставку сжиженного газа из США в Польше.