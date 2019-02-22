Сейм Польши ратифицировал строительство Baltic Pipe

Документ был подписан 11 декабря прошлого года в Катовице. За закон проголосовали 428 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.

Подписанное в декабре соглашение является элементом правовой базы для создания газопровода, который строится между Данией и Польшей по дну Балтийского моря. По словам депутата от партии "Право и справедливость" Мацея Малецкого, газопровод Baltic Pipe является важной вехой на пути к полному суверенитету Польши в сфере газа.



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"Газопровод Baltic Pipe станет нашим вторым окном в мир по терминала в Свиноуйсьце. Он позволит ежегодно поставлять в Польшу 10 млрд кубометров газа из месторождений в Северном море. Благодаря этому Польша никогда не окажется в зависимости от "Газпрома" и России", - отметил депутат.

Строительство подводного участка Baltic Pipe должно начаться в 2020 году и завершиться через два года. Предполагается, что с 1 октября 2022 года газопровод будет введен в эксплуатацию.