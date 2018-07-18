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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40917 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102892 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124857 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132340 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169306 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153446 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141168 просмотра

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В Польше заявили, что Baltic Pipe будет готов к 2022 году

В Польше заявили, что Baltic Pipe будет готов к 2022 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Baltic Pipe - газовое сообщение между Норвегией и Польшей, которое должно предоставить странам независимость от сырья из России, будет готово к 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Реализация инвестиции Baltic Pipe идет по плану, - уверяет уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимський.

По словам политика, польская и датская стороны подготовили договор, касающийся реализации этой инвестиции.

"Важным этапом будет подписание между инвесторами, то есть польским GazSystem и датской компанией Energinet, договоров о строительстве. Этот договор мы хотим подписать до конца этого года. Это будет означать решение об инвестиции. Это формальный шаг, который нужно сделать", - добавил он.

Строение фрагмента газопровода Baltic Pipe, который будет пролегать под водой, начнется весной 2020 года и продлится два года. Инвестиция должна завершиться к октябрю 2022 года.

Напомним, компания GazSystem выбрала желаемый маршрут подводного трубопровода Baltic Pipe длиной 275 км. Трубопровод будет выходить на берег на юге Дании и в Нехоже-Поґожелица в Польше.

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