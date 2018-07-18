В Польше заявили, что Baltic Pipe будет готов к 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Baltic Pipe - газовое сообщение между Норвегией и Польшей, которое должно предоставить странам независимость от сырья из России, будет готово к 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Реализация инвестиции Baltic Pipe идет по плану, - уверяет уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимський.
По словам политика, польская и датская стороны подготовили договор, касающийся реализации этой инвестиции.
"Важным этапом будет подписание между инвесторами, то есть польским GazSystem и датской компанией Energinet, договоров о строительстве. Этот договор мы хотим подписать до конца этого года. Это будет означать решение об инвестиции. Это формальный шаг, который нужно сделать", - добавил он.
Строение фрагмента газопровода Baltic Pipe, который будет пролегать под водой, начнется весной 2020 года и продлится два года. Инвестиция должна завершиться к октябрю 2022 года.
Напомним, компания GazSystem выбрала желаемый маршрут подводного трубопровода Baltic Pipe длиной 275 км. Трубопровод будет выходить на берег на юге Дании и в Нехоже-Поґожелица в Польше.