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У Польщі заявили, що Baltic Pipe буде готовий до 2022 року

У Польщі заявили, що Baltic Pipe буде готовий до 2022 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Baltic Pipe - газове сполучення між Норвегією та Польщею, яке повинно надати країнам незалежність від сировини з Росії, буде готове до 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Реалізація інвестиції Baltic Pipe відбувається за планом, - запевняє уповноважений польського уряду з питань енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський.

За словами політика, польська та данська сторони підготували договір, що стосується реалізації цієї інвестиції.

"Важливим етапом буде підписання між інвесторами, тобто польським GazSystem і данською компанією Energinet, договорів про будівництво. Цей договір ми хочемо підписати до кінця цього року. Це буде означати рішення про інвестицію. Це формальний крок, який слід зробити", - додав він.

Будова фрагменту газогону Baltic Pipe, який пролягатиме під водою, почнеться навесні 2020 року і триватиме два роки. Інвестиція повинна завершитися до жовтня 2022 року.

Нагадаємо, компанія GazSystem вибрала бажаний маршрут підводного трубопроводу Baltic Pipe довжиною 275 км. Трубопровід виходитиме на берег на півдні у Данії та в Нєхоже-Поґожеліца в Польщі.

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