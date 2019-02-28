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Литва приєдналась до Польщі у оскарженні договору ЄК з "Газпромом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Литва підтримала Польщу і приєдналася до скарги, яку Польська нафтогазова компанія (PGNiG) внесла торік у Суд Європейського Союзу на угоду Європейської комісії з Газпромом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Йдеться про угоду, оголошену Єврокомісії у травні минулого року. Документ стосується зловживань російського монополіста своєю позицією на ринку в Центрально-Східній Європі. Завдяки угоді "Газпром" уникнув великих фінансових штрафів. Рішення про домовленість розкритикували тоді деякі країни Центрально-Східної Європи, зокрема Польща, а також частина енергетичних компаній у регіоні. Вони пов’язували свої надії з антимонопольним провадження Єврокомісії, що було відкрите восени 2011 року. Брюссель формально звинуватив "Газпром" у порушенні євросоюзних правил про конкуренцію, застосуванні монополістичних практик у регіоні та підвищенні цін на власний розсуд, а також у поділі ринку газу в країнах ЄС.

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Однак, попри докази на це провадження, Єврокомісія під час перемовин з російським монополістом підтримала пропозиції угоди, бо "Газпром" заявив, що змінить формули цін.

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) оскаржила цю угоду восени минулого року в Суді ЄС.

Польська сторона пояснювала це тоді тим, що Єврокомісія порушила багато процедурних норм євросоюзного законодавства, а також що зобов’язання, покладені на "Газпром", були невідповідними тим збиткам, які центральноєвропейські компанії зазнали унаслідок дій "Газпрому", що порушують євросоюзне законодавство.

Вносячи скаргу у Суд ЄС, компанія PGNiG теж наголосила, що після травневого рішення Комісії "Газпром" не припинив порушувати законодавство ЄС і надалі завищував ціни на газ для своїх споживачів у Центрально-Східній Європі.

Як повідомляв УНН, Польща планує через три роки стати незалежною від російського газу.

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