Литва присоединилась к Польше в обжаловании договора ЕК с "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Литва поддержала Польшу и присоединилась к жалобе, которую Польская нефтегазовая компания (PGNiG) внесла в прошлом году в Суд Европейского Союза на сделку Европейской комиссии с Газпромом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Речь идет о соглашении, объявленном Еврокомиссии в мае прошлого года. Документ касается злоупотреблений российского монополиста своей позицией на рынке в Центрально-Восточной Европе. Благодаря сделке "Газпром" избежал крупных финансовых штрафов. Решение о договоренности раскритиковали тогда некоторые страны Центрально-Восточной Европы, в частности Польша, а также часть энергетических компаний в регионе. Они связывали свои надежды с антимонопольным производством Еврокомиссии, которое открыли осенью 2011 года. Брюссель формально обвинил Газпром в нарушении евросоюзных правил о конкуренции, применении монополистических практик в регионе и повышении цен на свое усмотрение, а также в разделении рынка газа в странах ЕС.
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Однако, несмотря на доказательства на это производство, Еврокомиссия в ходе переговоров с российским монополистом поддержала предложения соглашения, потому что Газпром заявил, что изменит формулы цен.
Польская нефтегазовая компания (PGNiG) обжаловала это соглашение осенью прошлого года в суде ЕС.
Польская сторона объясняла это тогда тем, что Еврокомиссия открыла много процедурных норм евросоюзного законодательства, также обязательства, возложенные на "Газпром", не соответствовали тем убыткам, которые центральноевропейские компании понесли вследствие действий "Газпрома", нарушающих евросоюзное законодательство.
Внося жалобу в Суд ЕС, компания PGNiG тоже отметила, что после майского решения Комиссии Газпром не прекратил нарушать законодательство ЕС и в дальнейшем завышал цены на газ для своих потребителей в Центральной и Восточной Европе.
Как сообщал УНН, Польша планирует через три года стать независимой от российского газа.