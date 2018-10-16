Польська компанія PGNiG почала оскарження договору ЄК з "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. До Європейського суду в Люксембургу надійшла скарга від Польської Нафтогазової Компанії (Polskie Górnictwо Naftowe i Gazownictwо) на договір Європейської комісії з російським концерном "Газпром". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
"До Європейського суду в Люксембургу надійшла скарга від Польської Нафтогазової Компанії (Polskie Górnictwо Naftowe i Gazownictwо) на договір Європейської комісії з російським концерном "Газпром", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, у травні цього року Єврокомісія оголосила про мирне врегулювання багаторічного антимонопольного розслідування щодо "Газпрому" – йдеться про зловживання "Газпромом" своїм монопольним становищем в країнах Цетрально Східної Європи. Російський концерн уникне штрафів за монопольну практику. Це рішення гостро критикували деякі країни Центрально Східної Європи, зокрема, Польща, а також частина європейських енергетичних компаній.
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Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" вимагатиме від "Газпрому" в арбітражі компенсації різниці вартості газу в сумі 110 млн доларів.