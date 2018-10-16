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Польская компания PGNiG начала обжалования договора ЕК с "Газпромом"

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В Европейский суд в Люксембурге поступила жалоба от Польской Нафтегазовой Компании (Polskie Górnictwо Naftowe i Gazownictwо) на договор Европейской комиссии с российским концерном "Газпром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"В Европейский суд в Люксембурге поступила жалоба от Польской Нафтегазовой Компании (Polskie Górnictwо Naftowe i Gazownictwо) на договор Европейской комиссии с российским концерном "Газпром", - сказано в сообщении.

Напомним, в мае этого года Еврокомиссия объявила о мирном урегулировании многолетнего антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" - речь идет о злоупотреблении "Газпромом" своим монопольным положением в странах Цетрально-Восточной Европы. Российский концерн избежит штрафов за монопольную практику. Это решение остро критиковали некоторые страны Центрально-Восточной Европы, в частности, Польша, а также часть европейских энергетических компаний.

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Как сообщал УНН, "Нафтогаз" требует от "Газпрома" в арбитраже компенсации разницы стоимости газа в сумме 110 млн долларов.

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