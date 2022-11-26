Польша будет помогать Украине пережить зиму - Моравецкий

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«В этой войне, которую развязала россия против Украины может быть только один результат – или Украина победит, или вся Европа погибнет», - сказал Моравецкий.

Он отметил, что Европа очень поздно увидела ту угрозу, которую представляет россия Украине.

«Поэтому нам не нужно сейчас медлить с той помощью, которую мы должны предоставить Украине. Польша помогает Украине не только с оборонными усилиями или военными (усилиями - ред.), она также помогает в гуманитарной сфере, потому что приближается зима, и мы все знаем, что это значит, пережить зиму в очень тяжелых условиях без помощи. Мы будем помогать и в этом», - сообщил Моравецкий.

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Дополнение

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление по результатам встречи в формате Люблинского треугольника в Киеве, в котором призвали международное сообщество определить возобрновление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью.