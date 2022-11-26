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Польща допомагатиме Україні пережити зиму - Моравецький

Польща допомагатиме Україні пережити зиму - Моравецький

Київ • УНН

 • 872566 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Польща буде допомагати Україні пережити зиму. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу в Києві та додав, що "або Україна переможе у війні, або вся Європа згине", передає кореспондент УНН.

Цитата

«У цій війні, яку розв'язала росія проти України може бути лише один результат – або Україна переможе, або вся Європа згине», - сказав Моравецький.

Він зазначив, що Європа дуже пізно побачила ту загрозу, яку становить росія Україні.

«Тому нам не треба зараз баритися із тією допомогою, яку ми мусимо надати Україні. Польща допомагає Україні не лише з оборонними зусиллями чи військовими (зусиллями - ред.), вона також допомагає в гуманітарній царині, тому що наближається зима, й ми всі знаємо, що це означає, пережити зиму в дуже важких умовах без допомоги. Ми будемо допомагати й у цьому», - повідомив Моравецький.

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Доповнення

Прем'єр-міністри України, Польщі та Литви підписали спільну заяву за результатами зустрічі у форматі Люблінського трикутника в Києві, у якій закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою.

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