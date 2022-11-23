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У Києві може бути найгірша зима з часів Другої світової війни – Кличко

У Києві може бути найгірша зима з часів Другої світової війни – Кличко

Київ • УНН

 • 827212 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві може бути найгірша зима з часів Другої світової війни, коли доведеться евакуювати частину жителів. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild розповів мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"Кличко розповів Bild про найгіршу зиму з часів Другої світової війни: З того часу такої жахливої зими Київ не бачив. путін хоче використати напади на цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей тікати зі столиці", – цитує видання слова мера.

Як сказав Кличко, якщо ситуація розвиватиметься за найгіршим сценарієм, можливо, доведеться евакуювати частину міста:

"Ми також маємо готуватися до найгіршого сценарію. Це сталося б, якби виникло широкомасштабне відключення електроенергії, а температура була б ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб справа зайшла так далеко".

Водночас мер скептично ставиться до планів російського диктатора володимира путіна розізлити українців.

"він (путін – ред.) хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла. Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче путін", – зазначив він.

Окрім того, Кличко закликав Німеччину терміново передати Україні гуманітарну допомогу – генератори, теплий одяг та інші необхідні речі.

Нагадаємо

Голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що ймовірність виникнення блекауту залежить від масштабу пошкоджень енергосистеми.

Через ракетні удари росії в Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій.

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