В Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій – Укренерго

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"У нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових та гідроелектростанцій. Для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів", – розповів Кудрицький.

За його словами, також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій Укренерго.

"Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало, при цьому на деякі підстанції по декілька разів – по три, по п'ять й навіть по вісім разів", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що масштаб руйнувань колосальний й після кожної масованої ракетної атаки потрібний певний час для того, щоб заживити більшість споживачів та відновити можливість постачати електроенергію через українську енергомережу.

За словами Кудрицького, потрібно до трьох днів, щоб графіки аварійних відключень змінилися на планові.

Нагадаємо

СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко повідомив, що ймовірно, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через масовані ракетні удари росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.