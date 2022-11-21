Українцям доведеться жити у режимі відключень світла швидше за все до кінця березня - YASNO

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«Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні», - повідомив Коваленко.

Він зазначив, що це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

«Існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак росії. Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі», - написав Коваленко.

За його словами, негативний прогноз буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак.

«Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час. Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше всі ми знаємо, хто винен насправді», - повідомив Коваленко.

Окрім того, він повідомив, що сьогодні знову маємо різні відключення: починали з стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від Укренерго і відключаємось й екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні - 391 МВт, відключені більш як 953 тисячі клієнтів.

Доповнення

У КМДА не виключають, що столиця може повністю залишитися без світла.