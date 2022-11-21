Украинцам придется жить в режиме отключений света, скорее всего, до конца марта - YASNO

Цитата

«Энергетики, невзирая на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране», – сообщил Коваленко.

Он отметил, что это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными.

«Существуют также разные прогнозы развития этой ситуации, и они полностью зависят от атак россии. К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается прежний уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще», - написал Коваленко.

По его словам, негативный прогноз будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак.

«Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время. Мне кажется, следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и винить кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват на самом деле», - сообщил Коваленко.

Кроме того, он сообщил, что сегодня снова есть разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем ​​получили новые ограничения от Укрэнерго и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов.

Дополнение

В КГГА не исключают, что столица может полностью остаться без света.