В Украине почти не осталось невредимых тепловых и гидроэлектростанций – Укрэнерго

Детали

"У нас практически не осталось в Украине невредимых тепловых и гидроэлектростанций. Для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших электростанциях, получила повреждения, получила ракетные удары", – рассказал Кудрицкий.

По его словам, также почти не осталось невредимых узловых подстанций Укрэнерго.

"То есть практически на каждую важную подстанцию ​​уже что-то прилетало, при этом на некоторые подстанции по несколько раз – по три, по пять и даже по восемь раз", – сказал Кудрицкий.

Он отметил, что масштаб разрушений колоссальный и после каждой массированной ракетной атаки нужно определенное время для того, чтобы заживить большинство потребителей и восстановить возможность доставлять электроэнергию через украинскую энергосеть.

По словам Кудрицкого, нужно до трех дней, чтобы графики аварийных отключений изменились на плановые.

Напомним

СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко сообщил, что, скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется по меньшей мере до конца марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за массированных ракетных ударов россии почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.