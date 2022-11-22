В Укренерго пояснили, від чого залежить виникнення блекауту

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"Імовірність блекауту залежить від характеру та масштабу ушкоджень, які завдаються енергосистемі під час конкретної ракетної атаки. Тобто від дуже багатьох факторів: як спрацювала наша ППО, куди конкретно долетіли ракети, ступінь пошкоджень і яка саме комбінація цих попадань", – розповів Кудрицький.

За його словами, дуже багато залежить від того, в якому стані була енергосистема в конкретний момент влучання.

"Наприклад, яким був рівень споживання в енергосистемі. Неможливо спрогнозувати, коли може статися блекаут, чи яка його ймовірність. Все залежить від того, чи будуть масовані ракетні атаки й наскільки вони будуть "успішними", – сказав Кудрицький.

Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що вихід з блекауту за сприятливим сценарієм передбачає три дні, за негативним – сім-десять днів.