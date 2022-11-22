В Укрэнерго объяснили, от чего зависит возникновение блэкаута

Цитата

"Вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба повреждений, наносимых энергосистеме во время конкретной ракетной атаки. То есть от очень многих факторов: как сработала наша ПВО, куда конкретно долетели ракеты, степень повреждений и какая именно комбинация этих попаданий", – рассказал Кудрицкий.

По его словам, очень многое зависит от того, в каком состоянии была энергосистема в конкретный момент попадания.

"Например, какой был уровень потребления в энергосистеме. Невозможно спрогнозировать, когда может произойти блекаут, какова его вероятность. Все зависит от того, будут ли массированы ракетные атаки и насколько они будут "успешными", – сказал Кудрицкий.

Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что выход из блэкаута по благоприятному сценарию предусматривает три дня, по отрицательному – семь-десять дней.