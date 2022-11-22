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В Укрэнерго объяснили, от чего зависит возникновение блэкаута

В Укрэнерго объяснили, от чего зависит возникновение блэкаута

Киев • УНН

 • 400874 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время брифинга объяснил, что вероятность возникновения блекаута зависит от масштаба повреждений энергосистемы, передает УНН.

Цитата

"Вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба повреждений, наносимых энергосистеме во время конкретной ракетной атаки. То есть от очень многих факторов: как сработала наша ПВО, куда конкретно долетели ракеты, степень повреждений и какая именно комбинация этих попаданий", – рассказал Кудрицкий.

По его словам, очень многое зависит от того, в каком состоянии была энергосистема в конкретный момент попадания.

"Например, какой был уровень потребления в энергосистеме. Невозможно спрогнозировать, когда может произойти блекаут, какова его вероятность. Все зависит от того, будут ли массированы ракетные атаки и насколько они будут "успешными", – сказал Кудрицкий.

Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что выход из блэкаута по благоприятному сценарию предусматривает три дня, по отрицательному – семь-десять дней.

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