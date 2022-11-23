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В Киеве может быть самая худшая зима со времен Второй мировой войны – Кличко

В Киеве может быть самая худшая зима со времен Второй мировой войны – Кличко

Киев • УНН

 • 827206 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве может быть самая худшая зима со времен Второй мировой войны, когда придется эвакуировать часть жителей. Об этом в интервью немецкому изданию Bild рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

"Кличко рассказал Bild о самой худшей зиме со времен Второй мировой войны: С тех пор такой ужасной зимы Киев не видел. путин хочет использовать нападения на гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей бежать из столицы", – цитирует издание слова мэра.

Как сказал Кличко, если ситуация будет развиваться по самому худшему сценарию, возможно, придется эвакуировать часть города:

"Мы также должны готовиться к худшему сценарию. Это произошло бы, если бы возникло широкомасштабное отключение электроэнергии, а температура была бы еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы дело зашло так далеко".

В то же время мэр скептически относится к планам российского диктатора владимира путина разозлить украинцев.

"Он (путин – ред.) хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света. Мое впечатление: люди станут только злее, более решительными. Мы не умрем и не убежим, как этого хочет путин", – отметил он.

Кроме того, Кличко призвал Германию срочно передать Украине гуманитарную помощь – генераторы, тёплую одежду и другие необходимые вещи.

Напомним

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил, что вероятность возникновения блэкаута зависит от масштаба повреждений энергосистемы.

Из-за ракетных ударов россии в Украине почти не осталось невредимых тепловых и гидроэлектростанций.

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Киев

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