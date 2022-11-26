Україна, Польща та Литва закликали світ визнати звільнення всієї України спільною метою

Шмигаль заявив, що Україну, Литву та Польщу єднають спільні цінності й бачення щодо протидії російській агресії та наближення української перемоги.

Цитата

«Радий вітати сьогодні в Києві голів урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте й Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій», - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Так, прем’єр-міністри держав-учасниць Люблінського трикутника - України, Литовської Республіки та Республіки Польща, зокрема:



закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою;



підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі;



наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України;



підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство;



підтримали необхідність створення міжнародно-правового механізму компенсації для відшкодування пошкоджень, втрат або шкоди, що виникли внаслідок міжнародно-протиправних дій росії в Україні або проти України, модальності якого підлягають подальшому обговоренню.



Доповнення

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва.