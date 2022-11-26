Україна, Польща та Литва закликали світ визнати звільнення всієї України спільною метою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прем'єр-міністри України, Польщі та Литви підписали спільну заяву за результатами зустрічі у форматі Люблінського трикутника в Києві, у якій закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Шмигаль заявив, що Україну, Литву та Польщу єднають спільні цінності й бачення щодо протидії російській агресії та наближення української перемоги.
Цитата
«Радий вітати сьогодні в Києві голів урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте й Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій», - написав Шмигаль у Telegram.
Деталі
Так, прем’єр-міністри держав-учасниць Люблінського трикутника - України, Литовської Республіки та Республіки Польща, зокрема:
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- закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою;
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- підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі;
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- наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України;
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- підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство;
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- підтримали необхідність створення міжнародно-правового механізму компенсації для відшкодування пошкоджень, втрат або шкоди, що виникли внаслідок міжнародно-протиправних дій росії в Україні або проти України, модальності якого підлягають подальшому обговоренню.
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Доповнення
Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва.