Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав у Київ. Про це повідомляє канцелярія польського прем'єр-міністра у Twitter, передає УНН.
Моравецький вшанував пам'ять загиблих у Голодоморі.
Цитата
«Прем'єр-міністр Моравецький у Києві поклав символічний букет перед пам'ятником жертвам Голодомору», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що великий голод був в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу.
Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.
Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr
Доповнення
26 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.
Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів заявив, що колись українців хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Проте український народ не зламати, і ми знову переможемо смерть.