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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31107 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва

Київ • УНН

 • 938366 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав у Київ. Про це повідомляє канцелярія польського прем'єр-міністра у Twitter, передає УНН.

Моравецький вшанував пам'ять загиблих у Голодоморі.

Цитата

«Прем'єр-міністр Моравецький у Києві поклав символічний букет перед пам'ятником жертвам Голодомору», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що великий голод був в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу.

Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.

Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

Доповнення

26 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів заявив, що колись українців хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Проте український народ не зламати, і ми знову переможемо смерть.

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