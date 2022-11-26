Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва

Моравецький вшанував пам'ять загиблих у Голодоморі.

Цитата

«Прем'єр-міністр Моравецький у Києві поклав символічний букет перед пам'ятником жертвам Голодомору», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що великий голод був в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу.

Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.



Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr

Доповнення

26 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів заявив, що колись українців хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Проте український народ не зламати, і ми знову переможемо смерть.