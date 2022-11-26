Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев

Моравецкий почтил память погибших в Голодоморе.

Цитата

«Премьер-министр Моравецкий в Киеве возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что большой голод был в Украине в 1932-33 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза.

Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.



Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 и был wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr

Дополнение

26 ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов.

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов заявил, что когда-то украинцев хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Однако украинский народ не сломить, и мы снова победим смерть.