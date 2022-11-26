Зеленський до Дня пам’яті жертв Голодоморів: нас хотіли знищити голодом, тепер - темрявою та холодом

Цитата

«Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Нас не зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть», - написав Зеленський.

Доповнення

26 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.

Понад 90% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом.