Зеленський до Дня пам’яті жертв Голодоморів: нас хотіли знищити голодом, тепер - темрявою та холодом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів заявив, що колись українців хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Проте український народ не зламати, і ми знову переможемо смерть, заявив Глава держави, передає УНН.
Цитата
«Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Нас не зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть», - написав Зеленський.
Доповнення
26 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.
Понад 90% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом.