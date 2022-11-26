Зеленский ко Дню памяти жертв Голодоморов: нас хотели уничтожить голодом, теперь - тьмой и холодом

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«Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Нас не сломить. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть», – написал Зеленский.

Дополнение

26 ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов.

Более 90% украинцев считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом.