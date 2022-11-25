Понад 90% українців вважають, що Голодомор був геноцидом – опитування

Деталі

Як зазначили, 93% опитаних погоджуються з твердженням, що Голодомор був геноцидом, 3% не погоджуються і 4% вагаються з позицією.

За останні десять років відбулося зростання у півтора раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Порівняно з минулим роком зростання на 8 в.п., повідомили соціологи.

Голодомор 1932-33 років визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

Додамо

Голодомор – масовий голод, який у 1932-1933 роках охопив всю територію Української РСР у межах, що існували на той період, і спричинив багатомільйонні людські жертви. 2006 року Верховна Рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу.

Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам'яті жертв Голодоморів.

Нагадаємо

Парламенти Ірландії, Молдови та Румунії визнали Голодомор геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський привітав ці рішення і зазначив, що сьогодні вони "важливі як ніколи".