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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30837 перегляди

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Понад 90% українців вважають, що Голодомор був геноцидом – опитування

Понад 90% українців вважають, що Голодомор був геноцидом – опитування

Київ • УНН

 • 1694527 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Понад 90% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.

Деталі

Як зазначили, 93% опитаних погоджуються з твердженням, що Голодомор був геноцидом, 3% не погоджуються і 4% вагаються з позицією.

За останні десять років відбулося зростання у півтора раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Порівняно з минулим роком зростання на 8 в.п., повідомили соціологи.

Голодомор 1932-33 років визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

Додамо

Голодомор – масовий голод, який у 1932-1933 роках охопив всю територію Української РСР у межах, що існували на той період, і спричинив багатомільйонні людські жертви. 2006 року Верховна Рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу.

Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам'яті жертв Голодоморів.

Нагадаємо

Парламенти Ірландії, Молдови та Румунії визнали Голодомор геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський привітав ці рішення і зазначив, що сьогодні вони "важливі як ніколи".

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