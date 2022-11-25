Более 90% украинцев считают, что Голодомор был геноцидом – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Более 90% украинцев считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом. Об этом свидетельствуют результаты результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН.
Детали
Отмечается, что 93% опрошенных согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом, 3% не согласны и 4% затрудняются с позицией.
За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые согласны с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. По сравнению с прошлым годом – рост на 8 п.п., сообщили социологи.
Голодомор 1932-33 годах признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значимые отклонения в возрастных распределениях.
Добавим
Голодомор — массовый голод, который в 1932–1933 годах охватил всю территорию Украинской ССР в пределах, существовавших на тот период, и повлек за собой многомиллионные человеческие жертвы. В 2006 году Верховная Рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа.
Каждый год в четвертую субботу месяца в Украине чествуют День памяти жертв Голодоморов.
Напомним
Парламенты Ирландии, Молдовы и Румынии признали Голодомор геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал эти решения и отметил, что сегодня они "важны как никогда".