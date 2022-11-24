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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42357 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Важливо як ніколи: Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору

Важливо як ніколи: Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору

Київ • УНН

 • 752968 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламентарів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, передає УНН.

Цитата

"Вітаю рішення парламентарів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років! Ваше визнання Голодомору геноцидом українського народу та злочином проти людяності сьогодні важливе як ніколи. Разом відновлюємо історичну справедливість і виборюємо вільне майбутнє Європи!" - написав Зеленський у Twitter.

Додамо

Голодомор — масовий голод, який охопив у 1932–1933 роках всю територію Української РСР у межах, що існували на той період, і спричинив багатомільйонні людські жертви. 2006 року Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу. За оцінками демографів, кількість жертв Голодомору становить від 3,5 до 5 млн осіб.

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