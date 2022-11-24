Важливо як ніколи: Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору

Цитата

"Вітаю рішення парламентарів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років! Ваше визнання Голодомору геноцидом українського народу та злочином проти людяності сьогодні важливе як ніколи. Разом відновлюємо історичну справедливість і виборюємо вільне майбутнє Європи!" - написав Зеленський у Twitter.

Додамо

Голодомор — масовий голод, який охопив у 1932–1933 роках всю територію Української РСР у межах, що існували на той період, і спричинив багатомільйонні людські жертви. 2006 року Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу. За оцінками демографів, кількість жертв Голодомору становить від 3,5 до 5 млн осіб.