У парламенті Ірландії визнали Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу, повідомили у посольстві України в Ірландії, пише УНН.
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"Справді історичне рішення Шенад Ерен визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія входить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", — йдеться у повідомленні посольства України в Ірландії у Twitter.
1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV— UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022
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Парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства й українського народу.