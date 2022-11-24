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Важно как никогда: Зеленский поздравил решения парламентов Ирландии, Молдовы и Румынии о памяти жертв Голодомора

Киев • УНН

 • 752967 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решения парламентариев Ирландии, Молдовы и Румынии об оказании почестей памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, передает УНН.

Цитата

"Приветствую решения парламентариев Ирландии, Молдовы и Румынии о чествовании памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов! Ваше признание Голодомора геноцидом украинского народа и преступлением против человечности сегодня важно как никогда. Вместе восстанавливаем историческую справедливость и боремся за свободное будущее Европы!" – написал Зеленский в Twitter.

Добавим

Голодомор — массовый голод, охвативший в 1932–1933 годах всю территорию Украинской ССР в пределах, существовавших на тот период, и повлек за собой многомиллионные человеческие жертвы. В 2006 году Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа. По оценкам демографов, количество жертв Голодомора составляет от 3,5 до 5 млн человек.

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