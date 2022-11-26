Украина, Польша и Литва призвали мир признать освобождение всей Украины общей целью

Шмыгаль заявил, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие ценности и видение противодействия российской агрессии и приближения украинской победы.

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«Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций», - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Так, премьер-министры государств-участников Люблинского треугольника - Украины, Литовской Республики и Республики Польша, в частности:



призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью;



подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО по приглашению Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе;



отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины;



поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство;



поддержали необходимость создания международно-правового механизма компенсации для возмещения повреждений, потерь или ущерба, возникших в результате международно-противоправных действий россии в Украине или против Украины, модальности которого подлежат дальнейшему обсуждению.



Дополнение

Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев.