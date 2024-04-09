Полное солнечное затмение: захватывающие кадры

Большое солнечное затмение произошло 8 апреля в Северной Америке. Фотографиями долгожданного явления поделились в сети, пишет УНН.

Детали

По данным Gizmodo, полное солнечное затмение началось в Мексике примерно в 14:07 по местному времени (21:07 по Киеву), переходя в Техас в 14:27 (21:47 по Киеву) и Мен около 15:35 (22:35 по Киеву). Его путь проходил через крупные города США и Канады, а на еще большей территории произошло частичное затмение.