Полиция выясняет обстоятельства ДТП на столичном Печерске, водитель BMW госпитализирован

Детали

По данным правоохранителей, сегодня, около 22:08, столичные полицейские получили информацию о ДТП с пострадавшим на бульваре Леси Украинки. Сразу на место прибыли врачи, спасатели и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции Киева.

"Предварительно установлено, что водитель легковушки BMW не справился с управлением и выехал за пределы автодороги, в результате чего авто въехало в бетонный столб. Водителя медики госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.

Продолжается проверка. На месте работают профильные службы.

Ранее

Как сообщал УНН, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП. Как сообщают Telegram-каналы, по предварительным данным, есть пострадавшие.