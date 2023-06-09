Полиция выясняет обстоятельства ДТП на столичном Печерске, водитель BMW госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Столичная полиция выясняет обстоятельства ДТП на Печерске. По данным правоохранителей, водителя BMW госпитализировали, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, сегодня, около 22:08, столичные полицейские получили информацию о ДТП с пострадавшим на бульваре Леси Украинки. Сразу на место прибыли врачи, спасатели и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции Киева.
"Предварительно установлено, что водитель легковушки BMW не справился с управлением и выехал за пределы автодороги, в результате чего авто въехало в бетонный столб. Водителя медики госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.
Продолжается проверка. На месте работают профильные службы.
Ранее
Как сообщал УНН, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП. Как сообщают Telegram-каналы, по предварительным данным, есть пострадавшие.