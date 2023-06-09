Поліція з'ясовує обставини ДТП на столичному Печерську, водія BMW госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Столчина поліція зʼясовує обставини ДТП на Печерську. За даними правоохоронців, водія BMW госпіталізували, передає УНН.
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За даними правоохоронців, сьогодні, близько 22:08, столичні поліцейські отримали інформацію щодо автопригоди з потерпілим на бульварі Лесі Українки. Одразу на місце прибули лікарі, рятувальники та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції Києва.
"Попередньо встановлено, що керманич легковика BMW не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги, внаслідок чого авто вʼїхало у бетонний стовп. Водія медики госпіталізували у лікарню", - повідомили у поліції.
Триває перевірка. На місці працюють профільні служби.
Раніше
Як повідомляв УНН, у Києві на бульварі Лесі Українки сталась ДТП. Як повідомляють Telegram-канали, за попередніми даними, є постражалі.