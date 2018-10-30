Полиция: оружие, из которого убили Окуеву, иностранного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Эксперты установили, что оружие, из которого ровно год назад убили пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амину Окуеву, иностранного производства. Об этом УНН сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"Досудебное расследование продолжается. Оно стоит на контроле. Сейчас баллистической экспертизой установлено, что оружие, которое нашли в поле недалеко от места убийства, и пули одинакового происхождения и это оружие иностранного производства", - сказал Жукович.
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Как сообщал УНН, полиция еще не установила подозреваемых в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевои.
30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщила, что расценивает убийство как заказное.
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