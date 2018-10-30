Поліція: зброя, з якої вбили Окуєву, іноземного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Експерти встановили, що зброя, з якої рівно рік тому вбили прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміну Окуєву, іноземного виробництва. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"Досудове розслідування триває. Воно стоїть на контролі. Наразі балістичною експертизою встановлено, що зброя, яку знайшли у полі неподалік від місця вбивства, та кулі однакового походження і ця зброя іноземного виробництва", - сказав Жукович.
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Як повідомляв УНН, поліція ще не встановила підозрюваних у вбивстві прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої.
30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 КК і повідомила, що розцінює вбивство як замовне.
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