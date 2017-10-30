Авто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула

"Тільки що зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула", - написав Геращенко.

За його словами, Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити.

"Я тільки що говорив з ним по телефону. На місці працюють слідчо - оперативні групи поліції", - написав Геращенко.