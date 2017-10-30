Авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН.Остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.
"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла", - написал Геращенко.
По его словам, Адам Осмаев получил ранения, но будет жить.
"Я только что говорил с ним по телефону. На месте работают следственно - оперативные группы полиции", - написал Геращенко.