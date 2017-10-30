Авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла", - написал Геращенко.

По его словам, Адам Осмаев получил ранения, но будет жить.

"Я только что говорил с ним по телефону. На месте работают следственно - оперативные группы полиции", - написал Геращенко.