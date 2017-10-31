Поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне

"Зараз можу сказати, що відкрито вже кримінальне провадження, зареєстровано в ЄРДР за ст. 115 ККУ, це навмисне вбивство, п.11 - розцінюється як замовне вбивство і триває робота слідчо-оперативної групи", - повідомив він.

З його слів, наразі на місці події повторно розпочала роботу слідчо-оперативна група і експерти.

"Ми розпочинаємо огляд місця події при денному світлі. Операція по "Сирені" ще в Київській області триває і ми зупиняємо транспортні засоби в пошуках злочинців, які могли зробити цей розстріл", - додав М.Жукович.

Він зазначив також, що оперативники опитують можливих свідків.

На запитання про кількість підозрюваних у вчиненні злочину, адже місцеві жителі кажуть про двох ймовірно причетних невідомих, М.Жукович відповів: "Ми інформацію місцевих жителів беремо до уваги, залучаємо всю отриману інформацію до матеріалів кримінального провадження і ми проводимо розслідування, але не розголошуємо кількість людей і поки з якої зброї там стріляли, бо поки ще встановлюємо".

При цьому він ухилився від відповіді, чи пов'язують вбивство Аміни Окуєвої і поранення ще одного добровольця АТО Адама Осмаєва із замахом на них, який стався влітку. "Поки що тривають слідчо-оперативні заходи, ми не можемо розголошувати", - зауважив він, відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Васильківського району розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва, очільника міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва, який долучився до АТО.