Поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої, яке сталося поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині напередодні. Про це повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Зараз можу сказати, що відкрито вже кримінальне провадження, зареєстровано в ЄРДР за ст. 115 ККУ, це навмисне вбивство, п.11 - розцінюється як замовне вбивство і триває робота слідчо-оперативної групи", - повідомив він.
З його слів, наразі на місці події повторно розпочала роботу слідчо-оперативна група і експерти.
"Ми розпочинаємо огляд місця події при денному світлі. Операція по "Сирені" ще в Київській області триває і ми зупиняємо транспортні засоби в пошуках злочинців, які могли зробити цей розстріл", - додав М.Жукович.
Він зазначив також, що оперативники опитують можливих свідків.
На запитання про кількість підозрюваних у вчиненні злочину, адже місцеві жителі кажуть про двох ймовірно причетних невідомих, М.Жукович відповів: "Ми інформацію місцевих жителів беремо до уваги, залучаємо всю отриману інформацію до матеріалів кримінального провадження і ми проводимо розслідування, але не розголошуємо кількість людей і поки з якої зброї там стріляли, бо поки ще встановлюємо".
При цьому він ухилився від відповіді, чи пов'язують вбивство Аміни Окуєвої і поранення ще одного добровольця АТО Адама Осмаєва із замахом на них, який стався влітку. "Поки що тривають слідчо-оперативні заходи, ми не можемо розголошувати", - зауважив він, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Васильківського району розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва, очільника міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва, який долучився до АТО.