Полиция расценивает убийство Окуевой как заказное

"Сейчас могу сказать, что открыто уже уголовное производство, зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115 УК, это умышленное убийство, п.11 - расценивается как заказное убийство и продолжается работа следственно-оперативной группы", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия повторно начала работу следственно-оперативная группа и эксперты.

"Мы начинаем осмотр места происшествия при дневном свете. Операция по "Сирене" еще в Киевской области продолжается и мы останавливаем транспортные средства в поисках преступников, которые могли сделать этот расстрел", - добавил Н.Жукович.

Он отметил также, что оперативники опрашивают возможных свидетелей.

На вопрос о количестве подозреваемых в совершении преступления, ведь местные жители говорят о двух вероятно причастных неизвестных, Н.Жукович ответил: "Мы информацию местных жителей принимаем во внимание, привлекаем всю полученную информацию к материалам уголовного производства и мы проводим расследование, но не разглашаем количество людей и пока из какого оружия там стреляли, потому что пока еще устанавливаем".

При этом он уклонился от ответа, связывают ли убийство Амины Окуевой и ранение еще одного добровольца АТО Адама Осмаева с покушением на них, которое произошло летом. "Пока продолжаются следственно-оперативные мероприятия, мы не можем разглашать", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев, который возглавлял международный миротворческий батальон им. Джохара Дудаева, присоединившийся к АТО.