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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29652 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149032 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113580 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114716 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111449 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Полиция расценивает убийство Окуевой как заказное

Полиция расценивает убийство Окуевой как заказное

Киев  •  УНН

 • 67425 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой, которое произошло вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Сейчас могу сказать, что открыто уже уголовное производство, зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115 УК, это умышленное убийство, п.11 - расценивается как заказное убийство и продолжается работа следственно-оперативной группы", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия повторно начала работу следственно-оперативная группа и эксперты.

"Мы начинаем осмотр места происшествия при дневном свете. Операция по "Сирене" еще в Киевской области продолжается и мы останавливаем транспортные средства в поисках преступников, которые могли сделать этот расстрел", - добавил Н.Жукович.

Он отметил также, что оперативники опрашивают возможных свидетелей.

На вопрос о количестве подозреваемых в совершении преступления, ведь местные жители говорят о двух вероятно причастных неизвестных, Н.Жукович ответил: "Мы информацию местных жителей принимаем во внимание, привлекаем всю полученную информацию к материалам уголовного производства и мы проводим расследование, но не разглашаем количество людей и пока из какого оружия там стреляли, потому что пока еще устанавливаем".

При этом он уклонился от ответа, связывают ли убийство Амины Окуевой и ранение еще одного добровольца АТО Адама Осмаева с покушением на них, которое произошло летом. "Пока продолжаются следственно-оперативные мероприятия, мы не можем разглашать", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев, который возглавлял международный миротворческий батальон им. Джохара Дудаева, присоединившийся к АТО.

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