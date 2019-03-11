Полиция задержала более 50 человек за ограбление супермаркета в Каракасе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Полиция задержала более 50 человек, которые пытались ограбить супермаркет в Каракасе в условиях отключения электричества. Об этом сообщает в воскресенье газета El Nacional, передает УНН.
По информации издания, попытка ограбления произошла утром в воскресенье в одном из бедных районов на западе города.
Более 50 человек попытались проникнуть в супермаркет и бросали камни в витрины. Они были задержаны прибывшими на место происшествия полицейскими.
В условиях отключения электричества многие магазины в столице Венесуэлы закрыты. В продолжающих работать, отключились терминалы оплаты и платить необходимо наличными, которых на руках у населения не так много - расчеты в Венесуэле преимущественно ведутся с помощью карт.
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Напомним, в четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.
По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.
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Как сообщал УНН, в пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине города Сьюдад-Боливар, столице юго-восточного штата Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.
В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.
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