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Поліція затримала понад 50 осіб за пограбування супермаркету у Каракасі

Поліція затримала понад 50 осіб за пограбування супермаркету у Каракасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Поліція затримала понад 50 осіб, які намагалися пограбувати супермаркет в Каракасі в умовах відключення електрики. Про це повідомляє в неділю газета El Nacional, передає УНН.

За інформацією видання, спроба пограбування сталася вранці в неділю в одному з бідних районів на заході міста.

Понад 50 людей спробували проникнути в супермаркет і кидали каміння у вітрини. Вони були затримані прибувшими на місце події поліцейськими.

В умовах відключення електрики багато магазинів в столиці Венесуели закриті. У тих, що продовжують працювати, відключилися термінали оплати і платити необхідно готівкою, яких на руках у населення не так багато — розрахунки в Венесуелі переважно ведуться за допомогою карт.

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Нагадаємо, у четвер увечері Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрика відсутня практично на всій території країни. За словами мешканців столиці, це найтриваліше на їх пам’яті відключення електроенергії в місті.

За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдепартамент США відкинув ці звинувачення.

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Як повідомляв УНН, у п’ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці міста Сьюдад-Болівар, столиці південно-східного штату Болівар. За даними державної енергетичної компанії Corpoelec, на даний момент електропостачання в Каракасі відновлено приблизно на 40%.

Зокрема, у перший день знеструмлення, у одному з міст у Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.

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