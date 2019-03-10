Підпал вантажівки з гумдопомогою для Венесуели влаштував опозиціонер, а не силовики - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Підпал вантажівки з гуманітарною допомогою на кордоні Колумбії і Венесуели в минулому місяці був справою рук опозиціонера, а не співробітників силових органів Боліваріанської Республіки, як стверджували Держдепартамент і віце-президент США Майкл Пенс. Про це повідомила в неділю газета The New York Times, передає УНН.
Видання прийшло до такого висновку, вивчивши ще не опубліковані кадри, а також різні відео інциденту, які поширювали Держдепартамент, влада Колумбії та більшість американських телекомпаній. Газета дійшла висновку, що найбільш очевидною причиною згоряння вантажівки з гуманітарною допомогою стала пляшка із запальною сумішшю, кинута одним з членів опозиції в напрямку співробітників Національної гвардії Венесуели, що вишикувалися на ділянці кордону. У момент кидка палаючий шматок тканини випадково відокремився від пляшки і через вітер потрапив прямо на один з чотирьох вантажівок, який миттєво спалахнув.
Як уточнює газета, цей же опозиціонер через приблизно 20 хвилин кинув "коктейль Молотова", але вже не в Національну гвардію, а в другу вантажівку, проте безуспішно. Даний фрагмент показаний на іншому відео. Газета вважає, що адміністрації президента Дональда Трампа і провідним американським ЗМІ слід перевірити обставини передбачуваного інциденту і не поспішати тиражувати міф про антинародний крок президента Ніколаса Мадуро.
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Як повідомляв УНН, 23 лютого венесуельська опозиція спробувала ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням офіційного Каракаса. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну, кілька вантажівок були спалені. Влада Венесуели неодноразово звинувачували своїх колумбійських партнерів в підготовці вторгнення в Боліваріанської Республіки під приводом доставки гуманітарної допомоги.