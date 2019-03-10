Підпал вантажівки з гумдопомогою для Венесуели влаштував опозиціонер, а не силовики - NYT

КИЇВ. 11 березня. УНН. Підпал вантажівки з гуманітарною допомогою на кордоні Колумбії і Венесуели в минулому місяці був справою рук опозиціонера, а не співробітників силових органів Боліваріанської Республіки, як стверджували Держдепартамент і віце-президент США Майкл Пенс. Про це повідомила в неділю газета The New York Times, передає УНН.